الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نورة.. موعد إعادة الحلقة 28

نورة
نورة

تتصاعد حدة البحث عن موعد إعادة الحلقة ٢٨ من مسلسل نورة عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة للمسلسل حيث يعتبر واحدا من أفضل الأعمال الخاصة بالأطفال، وتناولت الحلقة عدد من الأحداث المميزة.

موعد إعادة الحلقة ٢٨ من مسلسل نورة 

ونوضح فى السطور التالية موعد إعادة الحلقة الـ ٢٨ من مسلسل نورة والذي يعرض على قناة  cbc، حيث تهتم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بتوفير جميع الأعمال التي تساعد فى تربية القيم والمباديء لدى الأطفال.

ويعاد المسلسل الكرتوني نورة فى تمام الساعة ١.١٥ مساء على قناة cbc، حيث يتم عرض الحلقة مرة ثانية لإتاحة الفرصة للمشاهدين بمشاهدة الحلقة.

 

قنوات عرض مسلسل نورة الحلقة ٢٩

وتعرض الحلقة الـ ٢٩ من المسلسل الكرتوني نورة، في تمام الساعة ٥.٤٥ دقيقة قبل أذان المغرب بوقت قليل حيث يجتمع عدد كبير من الأهالى قبل أذان المغرب فى انتظار المغرب ويشاهدون مسلسل نورة والذي يقدم قيم ومبادى للأطفال ويساعد فى تطوير أفكارهم.

موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل نورة وتفاصيل أحداث الحلقة الماضية

مسلسل نورة الحلقة 27.. نورة عرفت الشخص صاحب رسائل التهديد لزميلتها

قصة مسلسل نورة 

 

ويسلط مسلسل نورة الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.
 

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

مسلسل نورة نورة موعد عرض نورة موعد عرض مسلسل نورة موعد اعادة مسلسل نورة قصة مسلسل نورة ابطال مسلسل نورة قنوات عرض نورة قنوات عرض مسلسل نورة موعد مسلسل نورة الحلقة الاولي من نورة نورة الحلقة الاولي نورة الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل نورة الحلقة الاولي من مسلسل نورة كرتون كرتون رمضان كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

عاجل.. تعذر رؤية هلال شوال فى السعودية والأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

أول رد من اتحاد الكرة على الاعتداء على الحكم محمد معروف

تبدأ بعد إجازة العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

متى موعد العيد الصغير؟ وميعاد صلاة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح