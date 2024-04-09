"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، من المزارعين وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الري خلال الموسم

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر

5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى

6- يتم إضافة مادة ناشرة على جميع المبيدات أثناء عمليات الرش

التسميد

ا- الشجارات تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 3ك سلفات نشادر + 1،5ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم

الرية الخامسة: 2 لتر حامض هيوميك

ب-الرش الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتي

300 جم سلفات حديد + 300جم زنك مخلبى +300جم منجنيز مخلبى + 150جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا/ 600 لتر ماء ( لرفع كفاءة الامتصاص)

برنامج الري

الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 3-4 48 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 4-5 56 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 5-6 64 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 7-8 72 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 88 لتر/شجرة

برنامج المكافحة

1- فى حالة حدوث إصابة باكاروس الموالح يمكن مكافحتها باستخدام نومولت بمعدل 35 سم / 100 لتر ماء او اورتس بمعدل 57 – 100 سم / 100 لتر ماء

2- بدء مقاومة ذبابة الفاكهة فى مزارع البرتقال الصيفي باستخدام اكتيليك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء

3- يراعى عدم جمع المحصول المعامل بمخلوط الرش الا بعد انقضاء المدة اللازمة لعدم وجود المبيد (فترة ما قبل الحصاد (PHI فترة ما قبل الحصاد 15 ايام في الموالح

4- الرش لمقاومة عفن السرة في البرتقال أبو سرة مع نهاية هذا الشهر ومقاومة الأكاروسات.

5- الاستمرار في مقاومة عفن السرة عند وصول نسبة التزهير لي 70%

6- متابعة الاصابة بالمن والتربس والذبابة البيضاء والبقة الخضراء ومقاومتها حسب التوصيات.