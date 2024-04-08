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مصر

الزراعة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر.. و"القصير" يوجه بالعمل على مدار الساعة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى بين كل جهات الوزارة التنفيذية والرقابية وتشغيل الطوارئ، ومتابعة ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية من قبل مديري مديريات الزراعة فى المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي، واتخاذ اللازم لرصد أى مخالفة فى مهدها والإزالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما في ذلك إلغاء دعم الأسمدة على كامل حيازة المتعدي وكذلك دعم السلع التموينية.

وشدد وزير الزراعة على استمرار العمل بالمعامل التابعة للوزارة "المبيدات والعفن البنى وصحة الحيوان" لخدمة المواطنين والمصدرين، وكذلك الإدارة المركزية للحجر الزراعي ومفتشي الحجر في الموانئ والمطارات والمنافذ، لضمان عدم تأخير أى شحنات تصديرية أو الإفراج عن الواردات وفحص السلع الاستراتيجية.

"القصير" يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المجازر ومنافذ البيع

كما أصدر القصير توجيهاته أيضًا إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على المجازر ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها، والمرور كل فى نطاقه والمتابعة لضمان سلامة الغذاء ذات الأصل الحيواني حفاظًا على صحة المواطنين وبالتنسيق مع كل الأجهزة ذات الصلة.

كما وجّه المسئولين عن المنافذ باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية وضمان جودتها خلال فترة الأعياد، وكذلك المسئولين عن الإنذار المبكر والتغييرات المناخية بالاستمرار فى رصد أى ظواهر مؤثرة وإصدار الإرشادات الفنية للمزارعين من خلال الأدوات والتطبيقات المتاحة.

وأكد وزير الزراعة على مسئولى التقاوى مواصلة العمل في محطات الغربلة على مستوى الجمهورية، لضمان عدم وجود قصور فى توزيع التقاوى خاصة القطن والأرز والذرة على المزارعين فى وقت مبكر وقبل بداية موسم الزراعة، وعلى مديري مديريات الزراعة متابعة بداية موسم حصاد القمح في بعض المحافظات، وذلك لتسهيل إجراءات توريد المحصول إلى الشوان والصوامع التابعة لوزارة التموين.

ووجّه وزير الزراعة بتشكيل لجنة لتلقى الشكاوى والتنسيق مع المسئولين لحل المشكلات والاستجابة والتفاعل فورًا مع شكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على محاسبة المقصرين في التقاعس عن تنفيذ هذه التوجيهات.

الزراعة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك والقصير يوجه بالعمل على مدار

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