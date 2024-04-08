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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: إسرائيل وافقت على فتح معبر جديد لتوصيل المساعدات إلى غزة

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على فتح معبر جديد لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية، موافقة إسرائيل على استخدام ميناء أسدود لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.

كما رحبت بإعلان الجيش الإسرائيلي إنشاء لجنة فك اشتباك للتنسيق مع منظمات الإغاثة الإنسانية في غزة، لافتة إلى أن هناك المزيد يجب القيام به؛ لأن هناك الكثير في غزة يواجهون خطر المجاعة.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة يجب أن يكون مستداما.

وتابع البيان: "أوضحنا للحكومة الإسرائيلية التغييرات التي نود أن نراها في غزة، وكان هناك إحباط أمريكي".

وزارة الخارجية الامريكية الحكومة الاسرائيلية شمال غزة المساعدات الإنسانية ميناء أسدود

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