غرفة عمليات لمتابعة العمل بجهاز العاشر من رمضان خلال إجازة عيد الفطر المبارك

قام المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بتفقد ومتابعة الإدارات المختصة بطوارئ المدينة وتجهيز غرفة عمليات لمتابعة سير العمل فى المدينة خلال أيام الاجازه عيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس علاء منيع عن وجود مجموعة عمل للطوارئ برئاسة نائب رئيس الجهاز طوال أيام الإجازة وتم وضع خطة لمتابعة المرافق الحيوية من محطات المياه وشبكات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك بمدينة العاشر من رمضان

ووجه رئيس جهاز العاشر من رمضان بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة- النظافة ).

وشدد المهندس علاء منيع، على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من المخالفات والتصدي الفوري لاى محاولة عمل مخالفة بناء.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه يوجد لجنة تدخل سريع من إدارة أمن الجهاز وادارة الاشغالات بالتعاون مع الشرطة ان لزم الامر وذلك لكل من تسول له نفسه المخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات.

كما شدد رئيس جهاز بمتابعة أعمال النظافة وأعمال الإنارة وأعمال صيانة وري الزراعات يوميًا بالمدينة.

وقد أشار مسئولي جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الخط الساخن 15100 يعمل خلال الـ24 ساعة يتلقى شكاوى المواطنين التى تخص المياه والصرف الصحي وأعمدة الإنارة وأيضا النظافة ومشاكل تخص الطرق.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان على نواب رئيس الجهاز بتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة العيد والعمل على تيسير حركة النقل والانسياب المروري خلال الاحتفالات عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على ضرورة متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات، وفقا لتعريفة النقل المعتمدة، ومنع التكدس المروري.

ونوه رئيس جهاز على ضرورة استمرار أعمال مراقبة النظافة في الشوارع، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين بالمدينة.