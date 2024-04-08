الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تبدأ من الغد.. إجازة عيد الفطر 2024 للبنوك

إجازة عيد الفطر
إجازة عيد الفطر

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والاعمال عن إجارة عيد الفطر 2024 للبنوك، لمعرفة كيفية الحصول على الخدمات البنكية خلال الإجازة.

موعد إجارة عيد الفطر 2024 للبنوك

وينشر الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن إجارة عيد الفطر 2024 للبنوك، والخدمات المصرفية بالبنوك.

إجارة عيد الفطر  بالبنوك

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل 9 أبريل 2024 بمناسبة عيد الفطر المبارك، حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024.

إجارة عيد الفطر بالبورصة المصرية

كما قررت  إدارة البورصة المصرية  تعطيل العمل أيضًا بدءًا من 9 أبريل المقبل حتى 14 أبريل بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك.

مواعيد عمل البنوك الرسمية بعد رمضان  

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر  بعد شهر رمضان اعتبار من يوم الاثنين 15 ابريل  من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

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مواعيد غلق البنوك في رمضان  

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الواحدة والنصف ظهرا وهذا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من التاسعة والنصف صباحا الي الواحدة والنصف ظهرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

ويذكر أن القطاع المصرفي المصري سيضم عدد 38 بنكا بعدد فروع سيصل إلى 6 آلاف فرع ويكونوا منتشرين على مستوى الجمهورية.

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