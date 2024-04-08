الإثنين 08 أبريل 2024
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مصر

"وزير الدولة للإنتاج الحربى" يهنئ العاملين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توجّه المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بخالص التهنئة لكل العاملين بالإنتاج الحربي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال اجتماعه بعدد من العاملين بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

حيث تقدّم الوزير "محمد صلاح" بالتحية والتهنئة لكل العاملين بهذه المناسبة المباركة التى ترسخ فى النفوس قيم العمل الجاد والاجتهاد، مضيفًا أنها "مناسبة تمثل دافعًا لنا جميعًا لمواصلة البذل والعطاء فى سبيل تعزيز دور وزارة الإنتاج الحربي في تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من منتجات الإنتاج الحربي المختلفة (من ذخائر وأسلحة ومعدات) والتي تسهم فى حفظ أمن مصر وأمان شعبها العظيم، إلى جانب مواصلة الجهد الدءوب لتعظيم الدور الحيوي لشركات ووحدات الإنتاج الحربي كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، والتي تسهم في تنمية مساعي التقدم والازدهار والرخاء من خلال إنتاج منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين وكذا المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية".

وأعرب السيد الوزير عن تقديره لجهود العاملين المتميزة بالوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تنفيذ رؤية وأهداف الوزارة المنشودة لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تشجيع جميع العاملين على العمل دومًا بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من العمل والجهد الدءوب، مشددًا على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة دقيقة لا بد فيها من استكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن الصناعة تعد الداعم الأهم للاقتصاد في المرحلة المقبلة.

بدوره أشار السيد/ محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزير "محمد صلاح" أكد خلال اجتماعه بالعاملين أنه خلال الفترة الأخيرة نجحت الوزارة في تطبيق إجراءات الحوكمة لتنظيم العمل وترشيد المصروفات والاستفادة المثلى للموارد المتاحة سواء تكنولوجية أو بشرية أو بنية تحتية، داعيًا كل العاملين إلى الإقبال على مشاركة أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير العملية الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بمختلف الكيانات التابعة، وأعرب السيد الوزير عن تمنياته بأن يُعاد عيد الفطر على جميع العاملين وأسرهم بموفور الصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والازدهار، كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تهنئة العاملين الأقباط بمناسبة الصوم الكبير وقرب حلول عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن اجتماع كل المصريين على الصيام والاحتفال بأعيادهم في وقتٍ واحد أو متقارب هو مشهد يتكرر من آن إلى آخر ليُجسّد بشكل جلي الوحدة الوطنية بين كل أبناء الوطن.
 

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