وزير الإنتاج الحربى فى جولة مفاجئة بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية

في إطار حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على مواصلة تنفيذ جولاته التفقدية للشركات والوحدات التابعة للوزارة لمتابعة سير العمل بها؛ أجرى الوزير مرورًا مفاجئًا لتفقد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي).

بدأت الجولة التفقدية المفاجئة في الصباح بتوافد العاملين لمقر شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، حيث توجّه الوزير مباشرةً للمرور على خطوط الإنتاج والمخازن بالشركة والتي تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية وتقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (الصناعات المطاطية بأنواعها، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، البويات، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات).

وأعرب الوزير عن حرصه لتنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة الشركة بتنفيذه.

وخلال التفقد المفاجيء للشركة (مصنع 81 الحربي) استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما استعرضه المهندس مدحت شكرى، رئيس مجلس إدارة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية"، وكذا أطقم العمل بالشركة من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء بالشركة خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني التي يتم اتخاذها بالشركة، كما حرص الوزير على الحديث عن قُرب مع العاملين بالشركة لاستطلاع الأحوال المهنية والمعيشية لهم، وتعرّف خلال حديثه معهم على مقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكدًا على قيمة التفاني في العمل خلال شهر رمضان الكريم، مشجعًا إياهم على بذل المزيد من الجهد والعمل الدءوب وتبادل الخبرات والمعارف والتكاتف معًا لبذل أقصى جهد ممكن من أجل رفعة شأن شركتهم وشأن الإنتاج الحربي الذي يعد أحد أهم الصروح الصناعية الوطنية بمصر.

الوزير "محمد صلاح" يصدر مجموعة من التوجيهات خلال الجولة التفقدية

وأصدر الوزير "محمد صلاح" مجموعة من التوجيهات خلال الجولة التفقدية المفاجئة للشركة (مصنع 81 الحربي) على رأسها ضرورة السعي الدائم لتطوير منتجات الشركة باستخدام أحدث تكنولوجيات التصنيع ووجه بوجوب المراجعة الدورية لإجراءات السلامة والصحة المهنية، مشددًا على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والالتزام بتخزين الأصناف بالمخازن المخصصة لها والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وكذا أهمية الحرص على التخلص من المخلفات بصفة دورية، ووجّه الوزير خلال زيارته لهليوبوليس للصناعات الكيماوية بضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج.

بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الشركة كانت واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي المحققة لأرباح عن العام المالي الماضي، ونجحت كذلك في أن تكون واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي من حيث القدرات التصنيعية.