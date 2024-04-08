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موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي" الحلقة 28.. وفاء عامر تعترف بالسر

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 28 للفنان أحمد العوضي ورياض الخولي، محور اهتمام قطاع عريض من المواطنين متابعي الدراما الرمضانية.

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 28 

وتعرض إعادة الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على قناة الأون، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وبالنسبة لقناة أون دراما، تعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.

تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل حق عرب 

وفجرت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، أهم حدث في المسلسل، وهو كشف صباح وفاء عامر، السر أمام المغربلين لعرب أنه ابن عبد ربه، وللأخير أنه أبوه، وذلك عند انتقام عرب السويركي من عبد ربه أمام الحارة وطلبه أن يركع في الشارع أمام الجميع ونيته على قتله، لتظهر وفاء عامر وتقول السر.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 28

وشهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 28 انتقام السويركي من مازن مرزوق وصديقه رامي، بحرقهما في المريحة على يد عبد ربه.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، طلب سميحه من رباح ابو الدهب (وليد فواز)، بأن يعطي لها نسخ الفيديوهات الخاصة بها التي توجد بحوزته، وهددته بأنها صورته أثناء قتله لجمال زوجها.

كما شهدت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، نصب أول فخ من عرب السويركي لعبد ربه (رياض الخولي)، ومازن مرزوق، من خلال إبلاغ مازن عن طريق (ديحه) عن صفقة الآثار الضخمة التي يخطط لها عبد ربه.

وبالفعل فور انتهاء عبد ربه من إتمام الصفقة وفي طريقه للعودة، يحاصره مازن برجالته وعلى الفور يقوم بالاستيلاء على قطعة الآثار وتكتيفه هو وشقيقه عطوة ورجالهم.

ويتوعد عبد ربه مازن بشده قائلا: هتدفع ثمن اللي عملته دا غالي اوي يا مازن.

وشهدت الحلقة أيضا تخلص رباح ابو الدهب وسميحة من جمال زوجها، وذلك بعدما أحضرت لزوجها 5 مليون جنيه المبلغ الذي طلبه منها مقابل سكوته عن خيانتها مع رباح، وفور اعطاءه المبلغ تقوم بمحاولة تخديره وعلى الفور ينتظرها رباح ويدخل سريعا ويقوم بخنقه حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة.

الحلقة 28 من مسلسل حق عرب.. سميحة تتخلص من زوجها خنقًا بمساعدة عشيقها

أحداث الحلقة 28 من حق عرب.. سميحة تهدد زوجها بفضحه لعدم قدرته على الإنجاب

تفاصيل الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل حق عرب 

كما شهدت الحلقة تقديم السويركي بلاغ في القسم يتهم عبد ربه بقتله لسعيد الجن، وإدلائه بمكان المريحة التي يتخلص منها عبد ربه ممن يضايقونه.

وعلى الفور تتحرك الشرطة مع عرب السويركي وعيد الجن شقيق سعيد الجن، بصحبه عبد ربه للمريحة، ويتم الحفر ولكن دون أن يجد البوليس شيئا.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حق عرب 

وبدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، باستفراد عرب السويركي لشعوذه مطرب المهرجانات، ليعرف منه ماذا حدث بينه وبين سعيد الجن أدى إلى اختفاءه.

ويحكي شعوذه لعرب ما حدث وطلب سعيد منه بشأن إعداد مهرجان يحكي علاقة عرب السويركي وصباح (وفاء عام)، ويقول له أنه ذهب لعبد ربه ربه واخبره بطلب سعيد الجن، وبعدها اختفى سعيد الجن.

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