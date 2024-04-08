الإثنين 08 أبريل 2024
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مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموالح

موالح
موالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر أبريل الجاري، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم العمليات

1-المحافظة على انتظام الري خلال الموسم
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى
6-يتم إضافة مادة ناشرة على جميع المبيدات اثناء عمليات الرش

التسميد

ا- الأشجار تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 3ك سلفات نشادر + 1،5ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم
الرية الخامسة: 2 لتر حامض هيوميك 
ب-الرش الورقي 
يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتي
300 جم  سلفات حديد + 300جم زنك مخلبى +300جم  منجنيز مخلبى + 150جم سلفات نحاس  +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا/ 600 لتر ماء ( لرفع كفاءة الامتصاص).

 برنامج الري

ااستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). 
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4   48 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5  56  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6  64  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8  72  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10   88 لتر/شجرة

 برنامج المكافحة

1-فى حالة حدوث إصابة باكاروس الموالح يمكن مكافحتها باستخدام نومولت بمعدل 35 سم / 100 لتر ماء او اورتس بمعدل 57 – 100 سم / 100 لتر ماء
2-بدء مقاومة ذبابة الفاكهة فى مزارع البرتقال الصيفى باستخدام اكتيليك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء
3-يراعى عدم جمع المحصول المعامل بمخلوط الرش الا بعد انقضاء المدة اللازمة لعدم وجود المبيد (فترة ما قبل الحصاد (PHI فترة ما قبل الحصاد 15 ايام في الموالح
4- الرش لمقاومة عفن السرة في البرتقال أبو سرة مع نهاية هذا الشهر ومقاومة الأكاروسات.
5- الاستمرار في مقاومة عفن السرة عند وصول نسبة التزهير لي 70%
6- متابعة الاصابة بالمن والتربس والذبابة البيضاء والبقة الخضراء ومقاومتها حسب التوصيات.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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