"الزراعة" تطرح بيض المائدة بـ140 جنيهًا للكرتونة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ١٠ منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بسعر ١٤٠ جنيهًا للكرتونة، وذلك في إطار مساهمة الوزارة ضمن خطة الحد من الغلاء وخفض الأسعار.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم إطلاق قافلة منافذ متنقلة قوامها ١٠ سيارات محملة بكميات من بيض المائدة للطرح للمواطنين بسعر ١٤٠ جنيهًا للكرتونة الواحدة، وذلك للمساهمة في خفض العبء عن كاهل المواطنين.

توجيه المنافذ لتجوب المناطق الشعبية والنائية

وأشار سليمان إلى أنه تم توجيه تلك المنافذ لتجوب المناطق الشعبية والنائية، فضلًا عن الميادين العامة وأماكن تجمع المواطنين، للتيسير عليهم، لافتًا إلى أنه تم أيضًا ضخ كميات من بيض المائدة بنفس الأسعار، بمنافذ وزارة الزراعة، فضلًا عن معرض خير مزارعنا لأهالينا بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

وفي سياق متصل أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق المنافذ، استمرار توافد المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار في حب مصر نلتقي، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، مؤكدًا إشادة المواطنين بقرار وزير الزراعة لاستمرار المعرض إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، حيث يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للبيع بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم، حيث تشمل تلك السلع اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها وبيض المائدة، والبقوليات، والأسماك، والخضر والفاكهة.

وتأتي أسعار المنتجات المعروضة بالمعرض كالتالي:

كيلو لحم بلدي 280 جنيهًا

كيلو لحم مفروم 260 جنيهًا

كيلو كبدة بلدي 250 جنيهًا

كيلو سمك بلطي درجه أولي 65 جنيهًا

كيلو بلطي درجة ثانية 55 جنيهًا

كيلو بلطي درجة ثالثة 45 جنيهًا

كيلو بوري 145 جنيهًا

واحتفالًا بالعيد كيلو الرنجة ممتازة 120 جنيهًا

ك الطماطم 5 جنيهات

ك البطاطس 5 جنيهات

ك الخيار 10 جنيهات

ك الجزر 5 جنيهات

ك البصل 10 جنيهات

خصم 50‎%‎ علي جميع أصناف البسكويت

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ك الأرز المعبأ 27 جنيهًا

ك السكر 27 جنيهًا

ك الدقيق المعبأ 24 جنيها

ك الدواجن 95 جنيهًا

كرتونة البيض الأحمر والأبيض 140 جنيهًا

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