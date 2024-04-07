الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تطرح بيض المائدة بـ140 جنيهًا للكرتونة

منافذ الزراعة
منافذ الزراعة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ١٠ منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بسعر ١٤٠ جنيهًا للكرتونة، وذلك في إطار مساهمة الوزارة ضمن خطة الحد من الغلاء وخفض الأسعار.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم إطلاق قافلة منافذ متنقلة قوامها ١٠ سيارات محملة بكميات من بيض المائدة للطرح للمواطنين بسعر ١٤٠ جنيهًا للكرتونة الواحدة، وذلك للمساهمة في خفض العبء عن كاهل المواطنين.

توجيه المنافذ لتجوب المناطق الشعبية والنائية

وأشار سليمان إلى أنه تم توجيه تلك المنافذ لتجوب المناطق الشعبية والنائية، فضلًا عن الميادين العامة وأماكن تجمع المواطنين، للتيسير عليهم، لافتًا إلى أنه تم أيضًا ضخ كميات من بيض المائدة بنفس الأسعار، بمنافذ وزارة الزراعة، فضلًا عن معرض خير مزارعنا لأهالينا بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

وفي سياق متصل أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق المنافذ، استمرار توافد المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار في حب مصر نلتقي، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، مؤكدًا إشادة المواطنين بقرار وزير الزراعة لاستمرار المعرض إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، حيث يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للبيع بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم، حيث تشمل تلك السلع اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها وبيض المائدة، والبقوليات، والأسماك، والخضر والفاكهة.
وتأتي أسعار المنتجات المعروضة بالمعرض كالتالي:
كيلو لحم بلدي 280 جنيهًا
كيلو لحم مفروم 260 جنيهًا
كيلو كبدة بلدي 250 جنيهًا 
كيلو سمك بلطي درجه أولي 65 جنيهًا 
كيلو بلطي درجة ثانية 55 جنيهًا
كيلو بلطي درجة ثالثة 45 جنيهًا
كيلو بوري 145 جنيهًا
واحتفالًا بالعيد كيلو الرنجة ممتازة 120 جنيهًا
ك الطماطم 5 جنيهات
ك البطاطس 5 جنيهات
ك الخيار 10 جنيهات
ك الجزر 5 جنيهات
ك البصل 10 جنيهات
خصم 50‎%‎ علي جميع أصناف البسكويت 
خصم 30‎%‎ علي جميع أنواع الزيوت 
خصم 30‎%‎ علي جميع أنواع التمور الفاخرة 
ك الأرز المعبأ 27 جنيهًا
ك السكر 27 جنيهًا
ك الدقيق المعبأ 24 جنيها
ك الدواجن 95 جنيهًا
كرتونة البيض الأحمر والأبيض 140 جنيهًا
خصم 30‎%‎ علي جميع أنواع المفروشات والبياضات 
خصم 20‎%‎ علي جميع أنواع المكرونات 
خصومات تبدأ من 20‎%‎ وتصل إلى 50‎%‎

-الزراعة تطرح بيض المائدة للبيع للمواطنين بسعر ١٤٠ جنيه

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