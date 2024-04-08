محمد بركة بضيافة نادى أدب دمياط الجديدة لمناقشة "عرش على الماء".. الليلة

يحل الكاتب الروائي محمد بركة، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، في ضيافة نادي أدب دمياط الجديدة لمناقشة روايته “عرش على الماء”.

تفاصيل مناقشة رواية عرش علي الماء

وحول أحدث إبداعاته الروائية، والصادرة مطلع العام الجاري، عن دار أقلام عربية تحت عنوان “عرش علي الماء”، يحل الكاتب الروائي محمد بركة، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات نادي أدب دمياط الجديدة، بمقره الكائن في قصر ثقافة دمياط الجديدة، وذلك في الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق 29 رمضان.

ويتناول رواية محمد بركة “عرش علي الماء”، كل من: الكاتب الكبير القاص سمير الفيل ــ الكاتبة دعاء البطراوي ــ الكاتب محمد بربر، وتدير الأمسية الكاتبة نورا بركة.

وبحسب ناشر رواية محمد بركة "عرش على الماء: "هذه رواية فارقة في مسيرة السرد العربي مؤخرا، ثلاثية القداسة المزيفة والجسد الجامح والسياسة المرسومة وراء الظلال تمتزج لتكتب تاريخ مصر والمنطقة على نحو آسر وغير مسبوق.

والنص قطعة من التشويق والسحر يطمح لتجريب شكل فني جديد عبر لغة بديعة وأجواء مفعمة بالدهشة تثبت كيف أنه يمكن لعقدة نفسية حادة في المراهقة أن تغير مصير أوطان.

ومن أجواء رواية الكاتب محمد بركة، نقرأ: "أدركت مبكرًا أن للعِمة مع الجبة والقفطان تأثيرًا مذهلًا على المصريين، إذا أردتهم خاتمًا في إصبعك فارتدِ لهم هذا الزي المستعار من بلاد تركب الأفيال. لا تتعب نفسك في عمل شيء، فهم من سيتولون تنصيبك مندوب السماء لأهل الأرض. يكفي فقط أن تطلق لحية خفيفة ثم تغمض عينيك وأنت تمرِّر حبات المسبحة بين أصابعك فيأتونك زحفًا.جسدي نحيل وقلبي تصفِّر فيه الريح والأشواق. اقترح أبي تسميتي"مشهور" تيمنًا برؤية إمام مغمور في مسجد منسي: فراشة تعتلي منبر رسول الله وتخطب في المصلين يوم الجمعة. أثار الاسم قلق أمي، فقد رأت فيه ثغرة كبرى تتسلل منها عين الحسود".

إطلالة على مؤلفات الكاتب محمد بركة

والكاتب محمد بركة، كاتب صحفي وروائي، سبق وصدر له العديد من الأعمال السردية الروائية، نذكر من بينها روايات: عشيقات الطفولة، الفضيحة الإيطالية، أشباح بروكسل، الزائر، حانة الست. فضلا عن مجموعاته القصصية: “عشيقة جدي”، “كوميديا الإنسجام”، “ثلاث مخبرين وعاشق”.