الشاعر سمير الأمير: أتمنى دعم وتطوير التعليم خلال المرحلة المقبلة

عن أحلامه وما يريده أن يتحقق خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال الشاعر سمير الأمير: بداية أعتقد أن مطالب المثقفين ينبغي أن تغادر ذواتهم وتعبر عن انتمائهم العضوي لتطلعات الشعب المصري بشكل عام.

أتمنى أن تشهد المرحلة القادمة بداية قوية لدعم وتطوير التعليم العام

وأوضح الشاعر سمير الأمير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أتمنى أن تشهد المرحلة القادمة بداية قوية لدعم وتطوير التعليم العام من أجل عودة الدور التربوي للمؤسسات التعليمية، ما يتطلب تطوير الأبنية التعليمية وبناء المزيد من المدارس للقضاء على الكثافة التي يستحيل معها ممارسة الأنشطة.

وأضاف الشاعر سمير الأمير: كذلك ينبغي أن تشهد الولاية الجديدة، انطلاقة كبرى في دعم البحث العلمي بهدف القضاء على المشاكل الناجمة عن نقص المياه، واستيراد الأدوية وكل ما يرهق الموازنة العامة.

واختتم الشاعر سمير الأمير: لابد من دعم مسرح الدولة ودعم الإنتاج السينمائي كون المسرح والسينما من أهم أدوات نشر الوعي ومخاطبة الناس، وكذلك نحن بحاجة لاختيار قيادات للمؤسسات الثقافية تتسم بالقدرة على المبادرة، والإيمان بدور الثقافة المصرية والفن المصري، وأن يتم هذا الاختيار بناء على منجزهم وإسهامهم في الحياة الثقافية، وهو ما يشيع مزيدًا من الثقة في جدوى العمل الثقافي وأهميته.

الشاعر سمير الأمير



يشار إلي أن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترته الرئاسية الجديدة ــ الثالثة ــ من المنتظر أن يقام خلال الأيام القادمة، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ومشاركة رؤساء وزعماء وملوك عدد كبير من دول العالم العربي والأجنبي.

وكان العام المنصرم قد شهد العديد من الأحداث والتطورات السياسية، سواء على المستوى الدولي، أو الإقليمي، كما شهد أيضًا تطورات سياسية داخلية في مصر، ولعل من أهم التطورات السياسية الداخلية المصرية هي الانتخابات الرئاسية، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي.