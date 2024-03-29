الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أحمد فضل شبلول: الأصل عند الباطنية أن يخاطبوا الناس بما يفهمون

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مازال مسلسل الحشاشين، يثير الجدل والنقاشات حوله، خاصة استخدام العامية المصرية خلافا للمسلسلات التاريخية التي اعتاد صانعيها استخدام اللغة الفصحي.

 

الأصل عند الباطنية أن يخاطبوا الناس بما يفهمون

 

ففي منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الشاعر والكاتب الروائي أحمد فضل شبلول، موضحا حسن اختيار صناع مسلسل الحشاشين في استخدام اللغة المصرية العامية، قائلا: "بالنسبة لمسألة اللغة في مسلسل "الحشاشين" وأن فيها الكثير من العامية، ينبهنا دكتور زكي مبارك في كتابه "التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق" سنة 1939 إلى أن: "الأصل عند الصوفية (وخاصة الباطنيون) أن يخاطبوا الناس بما يفهمون؛ ولأن التأنق في اختيار الألفاظ والتعابير هو عندهم نوع من الزهو والخيلاء يجب أن يتنزه عنه رجال القلوب". 

 

وأضاف “شبلول”: ”لذا كانت لغتهم من لغة أهل البلد الذي يوجدون فيه. ويقول: "أكثر الألفاظ المحلية التي نأخذها من الصوفية هي الألفاظ المدنية، أعني الألفاظ المتصلة بالمعاش".

 

مواعيد وقنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 19

وتعرض الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

 

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

Screen Shot 2024-03-29 at 2.01.45 AM
مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 19 قنوات عرض الحشاشين موعد عرض الحشاشين منصة واتش ات بث مباشر مسلسل الحشاشين منصة واتش , دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات مسلسل الحشاشين منصة واتش ات القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان أعمال الشركة المتحدة رمضان 2024 قنوات وموعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. السلخ أول طريق الوصول إلي جنة "الصباح"

مسلسل الحشاشين.. أحداث توضح أوجه الشبه بين الحسنين "الصباح والبنا"

مسلسل "الحشاشين" الحلقة 18.. عمر الخيام يحفظ عهد الصداقة القديم مع "الصباح"

مسلسل الحشاشين هل ينجح "يحيي" في قطع رأس الأفعي "حسن الصباح"؟

الأكثر قراءة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. الأمم المتحدة تناشد بجمع 1.4 مليار دولار لدعم اللاجئين من جنوب السودان

5 عوامل تصعب مهمة الأهلى أمام سيمبا التنزانى

مصطفى بكري يكشف حقيقة تعيين نائب للرئيس بعد أداء اليمين الدستورية

حسام حسن يطالب بتغيير لون تيشيرت منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟

انهيار شعبية إسرائيل فى الولايات المتحدة.. ومطالب بوقف تصدير الأسلحة

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس