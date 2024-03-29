أحمد فضل شبلول: الأصل عند الباطنية أن يخاطبوا الناس بما يفهمون

مازال مسلسل الحشاشين، يثير الجدل والنقاشات حوله، خاصة استخدام العامية المصرية خلافا للمسلسلات التاريخية التي اعتاد صانعيها استخدام اللغة الفصحي.

الأصل عند الباطنية أن يخاطبوا الناس بما يفهمون

ففي منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الشاعر والكاتب الروائي أحمد فضل شبلول، موضحا حسن اختيار صناع مسلسل الحشاشين في استخدام اللغة المصرية العامية، قائلا: "بالنسبة لمسألة اللغة في مسلسل "الحشاشين" وأن فيها الكثير من العامية، ينبهنا دكتور زكي مبارك في كتابه "التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق" سنة 1939 إلى أن: "الأصل عند الصوفية (وخاصة الباطنيون) أن يخاطبوا الناس بما يفهمون؛ ولأن التأنق في اختيار الألفاظ والتعابير هو عندهم نوع من الزهو والخيلاء يجب أن يتنزه عنه رجال القلوب".

وأضاف “شبلول”: ”لذا كانت لغتهم من لغة أهل البلد الذي يوجدون فيه. ويقول: "أكثر الألفاظ المحلية التي نأخذها من الصوفية هي الألفاظ المدنية، أعني الألفاظ المتصلة بالمعاش".

مواعيد وقنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 19

وتعرض الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.