الأحد 07 أبريل 2024
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عالم

جالانت: قوات الاحتلال الإسرائيلي تغادر غزة استعدادًا لمهام لاحقة

يوآف جالانت
يوآف جالانت

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الأحد، أن بعض قوات الاحتلال الإسرائيلي تغادر غزة استعدادًا لمهام لاحقة، بما في ذلك في منطقة رفح بأقصى جنوب البلاد.

أضاف جالانت في تصريحات خلال زيارة لتقييم الوضع في إسرائيل، "لقد وصلنا إلى وضع لا تسيطر فيه حماس على قطاع غزة ولا تعمل كإطار عسكري يشكل خطرا على مواطني دولة إسرائيل". 

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الفرقة 98 "أنهت مهمتها" في مدينة خان يونس الجنوبية وتغادر قطاع غزة "للتعافي والاستعداد لعمليات مستقبلية".

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