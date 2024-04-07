الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال: سنرد بقوة على إيران سواء فى الأماكن القريبة أو البعيدة

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي  هاليفي، اليوم الأحد، إن إيران لا تهدد إسرائيل فحسب بل العالمين الغربي والعربي أيضًا، موضحًا: "نخوض حربًا على جبهات متعددة ونستطيع مواجهة إيران من ميادين قريبة وبعيدة".


وأضاف هاليفي: "لن نبقي ألوية لحماس في غزة وسنقرر التعامل معها في الوقت المناسب"، مؤكدًا على ضرورة تفكيك حماس عسكريًا وسلطويًا على نحو يحقق الاستقرار في المنطقة.

 

كما أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على ضرورة الرد بقوة على إيران سواء في الأماكن القريبة أو البعيدة، مردفًا: "قلنا إن الحرب ستكون طويلة وأهدافها لم تتحقق كاملة بعد".

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وأشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى ضرورة استعادة المخطوفين، هو الأمر الأكثر إلحاحًا من أي هدف آخر للحرب، مضيفًا: "ندفع ثمنًا باهظًا في الحرب وفقدنا جنودًا وقادة كثيرين".


وتابع: "نواصل الطريق نحو الانتصار ولم نغادر قطاع غزة بالكامل"، مشددًا على أن إسرائيل تستعد لسيناريوهات مركبة قادمة.


واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يجب أن يدفع ثمنًا متزايدًا بسبب مشاركته في الحرب، لافتًا إلى أن إسرائيل بوسعها التعامل بقوة مع إيران في المواقع القريبة والبعيدة.

الاحتلال إيران هرتسي هاليفي إسرائيل غزة

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