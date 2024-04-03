الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش الإسرائيلى: "خطأ جسيم" وراء مقتل عمال الإغاثة فى غزة

مقتل عمال الإغاثة
مقتل عمال الإغاثة فى غزة

اعترف الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء بارتكاب "خطأ جسيم" بتنفيذه غارة جوية في قطاع غزة ليل الإثنين أدّت لمقتل 7 عمّال إغاثة من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية ومقرّها الولايات المتحدة.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي في رسالة عبر مقطع فيديو إنّ "هذا الحادث كان خطأً جسيمًا".

وأوضح هاليفي حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" أنّ ما جرى "كان خطأً أعقب عملية تحديد هدف خاطئة حصلت ليلًا"، مشيرا إلى أن ذلك وقع "أثناء حرب، في ظروف معقّدة للغاية، وما كان ينبغي لهذا الخطأ أن يحدث".

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