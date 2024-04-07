الأنبا توماس يترأس احتفال عيد القديس يوحنا دي لاسال بمدرسة سان بول بشبرا

ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديس يوحنا دي لاسال، مؤسس المدارس اللاسالية في العالم، الذي يوافق اليوم، السابع من أبريل الذكرى 305 لنياحته.

أقيم الاحتفال بمدرسة سان بول (الفرير)، بشبرا، بمشاركة بعض الآباء الكهنة، كما حضر أيضًا بجانب طلاب المدرسة ومجلس إدارتها السيدات والسادة: باسم وجيه، منسق الرسالة التربوية اللاسالية بمصر، والإخوة: سامح فاروق، مدير مدرسة القديس يوسف (الفرير)، بالخرنفش، فادي سلامة، وفاخر مهدي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة مدرسة القديس يوسف (الفرير)، بالخرنفش، وبعض طلابها.