إعدام المتهم الأول.. منطوق الحكم على المتهمين بقتل يمنى الجنسية

قضت محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقًا للمتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي يمني الجنسية في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بعد ورود رأي فضيلة المفتي.

وتضمن منطوق الحكم الإعدام للمتهم الأول بالقضية والسجن 5 سنوات للمتهم الثاني عبد الرحمن أشرف وشهرته عبده عسلية 19 سنة، والسجن 15 سنة للمتهمة سهير عبد الحليم وشهرتها منة 17 سنةـ والمؤبد للمتهمة إسراء صابر، وشهرتها دينا 22 سنة.

وفي وقت سابق، قررت الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، إحالة أوراق المتهم الأول بإنهاء حياة اللواء اليمني حسن العبيدي، داخل مسكنه بشارع العشرين بمنطقة فيصل بالجيزة، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم على باقي المتهمين.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 3854 لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 493 لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب الجيزة، عن أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا "الكلوازبين"، وسلاحًا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول، والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهما فأوثقاه بالحبال "من القدمين واليدين" وأسقطاه أرضًا وتناوبا على ضربه حتى سقط قتيلًا.