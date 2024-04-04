المشدد 6 سنوات والغرامة لمتهم بالاتجار فى الحشيش بشبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، عاطلا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة "حشيش" بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في القضية رقم 25444 لسنة 2023 جنايات شبرا الخيمة أول، والمقيدة برقم 3783 كلي جنوب بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

كشف أمر الإحالة الخاص، عن أن المتهم "محمد ح م"، 18 سنة، عاطل، بدون، مقيم الظاهر بالقاهرة بإحراز جوهر مخدر "حشيش"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

بداية أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم أول شبرا الخيمة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 11 قطعة لمخدر الحشيش.

وبمواجهته، بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضور بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.