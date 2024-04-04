الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات والغرامة لمتهم بالاتجار فى الحشيش بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، عاطلا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة "حشيش" بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية  في القضية رقم 25444 لسنة 2023 جنايات شبرا الخيمة أول، والمقيدة برقم 3783 كلي جنوب بنها.

صدر الحكم  برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

كشف أمر الإحالة الخاص، عن أن المتهم "محمد ح م"، 18 سنة، عاطل، بدون، مقيم الظاهر بالقاهرة  بإحراز جوهر مخدر "حشيش"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

بداية أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم أول شبرا الخيمة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 11 قطعة لمخدر الحشيش.

وبمواجهته، بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضور بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

محكمة جنايات شبرا الخيمة المستشار أيمن فؤاد فهمى السجن المشدد محافظة القليوبية

مواد متعلقة

القبض على تاجر مخدرات بـ10 كيلو "حشيش" في سوهاج

ضبط 350 قضية مخدرات و167 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

تعاقد الأهلى مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائى"

انهيار منزل في المنوفية.. وصاحبه يناشد المحافظ إعادة بنائه: لدي 4 أبناء

هل الإنسان أصله قرد؟.. على جمعة يجيب

الشيخ محمد حصان.. أسرار من حياة "ملك التلوين النغمي" وصاحب "الاستثناء الرئاسي" (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى