موعد عرض مسلسل نورة الحلقة 25 على قناة CBC

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث (جوجل) عن مواعيد عرض الحلقة الرابعة من المسلسل الكرتوني (نورة)، فيهتم عدد كبير من الامهات بتفاصيل المسلسل الكرتوني نورة وذلك لانه يهتم كثيرا بتسليط الضوء على تفاصيل تخص الفتيات ومشكلاتهم ويتم تناولها بشكل بسيط وسهل.

موعد عرض مسلسل نورة الحلقة 25

وينتظر عدد كبير من الامهات عرض حلقات المسلسل الكرتوني نورة وذلك من أجل مشاهدة ابنائهم لمثل تلك الأعمال التي تساعد فى رفع قيمهم ومبادئهم كما يساهم ايضا مسلسل الكرتوني نورة فى حل مشكلات الأطفال بطريقة سهلة وبسيطة وبدون مبالغة فى الاحداث وهو ما يجعل الاطفال يتعلقوا بالمسلسل.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي الذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل نورة الحلقة 25

وتعرض الحلقة 25 من المسلسل الكرتوني "نورة"، ويذاع على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، وتعرض الحلقة السادسة اليوم فى تمام الساعة ٥.٤٥ دقيقة.

قصة مسلسل نورة

ويسلط مسلسل نورة الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث

ابطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.