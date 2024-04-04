الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بينها "تاريخ الغناء للسماء فى القاهرة".. أمسيات وسهرات رمضانية اليوم

أمسيات رمضانية
أمسيات رمضانية

"تاريخ الغناء للسماء في القاهرة"، إحدى أمسيات وسهرات رمضانية، يشهدها اليوم الخميس الرابع من أبريل 2024، والموافق 25 رمضان، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

تاريخ الغناء للسماء في القاهرة

"تاريخ الغناء للسماء في القاهرة"، عنوان أمسية جديدة من أمسيات سلسلة أرواح في المدينة، والتي تعقد في التاسعة مساء بمركز الابداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك ضمن أمسيات وسهرات رمضانية اليوم.

وفي الأمسية يتحدث الباحث محمود التميمي، حول استعادة أرواح الغناء للسماء واحتفاء بالعام الستين علي تأسيس إذاعة القرآن الكريم.

كما تستعرض الأمسية تاريخ المصريين مع الإنشاد الديني والابتهالات في رمضان، وتاريخ مجيد لمدرسة التلاوة المصرية يستعرضه محمود التميمي في مشروعه لاستعادة تراث المصريين.. ويتخلل فقرات الأمسية الاستماع إلى مقاطع نادرة لابتهالات وتلاوات بديعة لأصوات من كل مصر عبر تاريخها مع الإنشاد والتلاوة  والتغني بالعشق الإلهي.

 

ليلة شعرية جديدة بهيئة الكتاب

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، تحتضن قاعة صلاح عبد الصبور، بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بمقرها الكائن برملة بولاق كورنيش النيل، في التاسعة مساء، ليلة شعرية جديدة، من الأمسيات الشعرية اليومية التي تنظمها الهيئة تحت إشراف الشاعر أحمد الشهاوي.

ويشارك في الأمسية الشعرية العاشرة كل من الشعراء: أسامة جاد ــ رجب الصاوي ــ خلود المعصراوي ــ طارق هاشم ــ فارس خضر ــ مروة مجدي ويدير الأمسية الشاعر هاشم محمود.

 

حفل فلكوريتا بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، يحتضن المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، في التاسعة مساء، حفل غنائي فني، والذي تحييه فرقة فلكوريتا. ويتضمن الحفل عرض موسيقى لمجموعة من موسيقي الفلكلور والتراث الشعبي.

وفي الثامنة مساء، يقام بمركز مقعد السلطان قايتباي الثقافي، عرض “نساء المولوية”، والذي يقدم  منظور نسائي إلى هذا الفن الاستعراضي الفولكلوري. بين ظلال اللوحات الزيتية والتركيبات الفنية المستوحاة من الرقص الصوفي للمعرض التشكيلي "صحوة القلب" للفنانة السورية الهولندية رنا شلبي حيث يتم خلق حوار حي بين الفنون الأدائية والبصرية.

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية اليوم أيضا، يواصل مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، في الثامنة والنصف مساء، لياليه الرمضانية، والتي تقام بعنوان “ليالي سمحة”، تتضمن عروض "اخترنا لك" في رحلة عبر ذاكرة التلفزيون المصري، وإعادة اكتشاف أبرز الأعمال التلفزيونية الرمضانية من فوازير والدراما والرسوم المتحركة والإعلانات.

أمسيات وسهرات رمضانية تاريخ الغناء للسماء في القاهرة سلسلة أرواح في المدينة مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية الشاعر أحمد الشهاوي الهيئة المصرية العامة للكتاب إذاعة القرآن الكريم

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