الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن يرسل "أعمق تعازيه" لعمال الإغاثة الذين قتلوا في غزة بهجوم إسرائيلي

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض قبل لحظات أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقدم تعازيه لعمال المطبخ المركزي العالمي الذين قتلوا في غزة على يد الجيش الإسرائيلي ليلة أمس الاثنين.

وقال: البيت الأبيض "غاضب" من القتل المأساوي للعمال على يد قوات الدفاع الإسرائيلية.

تعازيه العميقة لضحايا الهجوم 

 

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وفي آخر مؤتمر صحفي في الجناح الغربي بواشنطن، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيس الأمريكي يرسل "تعازيه العميقة" لضحايا الهجوم، وأنه "حزين مع فريق المطبخ المركزي العالمي بأكمله".

وقال جان بيير، إن بايدن يعترف بـ “المساهمة الهائلة” التي قدمتها WCK لـ “شعب غزة والناس في جميع أنحاء العالم”.

وقالت إن بايدن يرغب في “التوضيح لإسرائيل أن العاملين في المجال الإنساني بحاجة إلى الحماية”.

وأضاف المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي، الذي شارك في المؤتمر الصحفي أيضًا، أن البيت الأبيض “غاضب من غارة الجيش الإسرائيلي” على الأشخاص “الذين يعملون لإيصال الغذاء إلى من يحتاجون إليه”. 

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تتوقع إجراء تحقيق و"محاسبة مناسبة".

وفي سياق متصل، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العاملين في المجال الإنساني في المطبخ المركزي العالمي الذين قتلوا في غزة بـ “الأبطال”. 

ويتواجد بلينكن في باريس ويجتمع مع وزراء الحكومة في العاصمة الفرنسية، كما شارك في مؤتمر صحفي بعد اجتماع في وزارة الخارجية، ودعا إلى "تحقيق سريع وشامل ونزيه".

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية قتلت سبعة من عمال الإغاثة الإنسانية في غزة في غارة جوية أمس. وقال بنيامين نتنياهو إن "هذا يحدث في زمن الحرب"، ووصفه بأنه "حالة مأساوية لقواتنا التي تضرب عن غير قصد الأبرياء في قطاع غزة".

 

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