ملك الأردن يتلقى اتصالًا من الرئيس الفلسطينى لبحث التطورات الخطيرة فى غزة

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات بشكل كاف ومستدام.

وقال بيان للديوان الملكي الهاشمي الأردني، إن الملك عبدالله الثاني، تلقى اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تناول التطورات الخطيرة في غزة.

وأضاف البيان أن الرئيس الفلسطيني ثمن مقدرا دور الأردن بقيادة جلالة الملك في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في الحصول على كامل حقوقه المشروعة.

وأوضح البيان أن عباس أشاد بمواقف الملك عبدالله الثاني والأردن، الثابتة ومساعي الملك الدؤوبة لوقف الحرب على غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين، وصون وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية عليها.