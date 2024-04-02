البيت الأبيض يكرر عدم تورط واشنطن في ضربة دمشق

أكدت إدارة الرئيس جو بايدن، اليوم الثلاثاء أنها لم تشارك في الغارة الجوية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الاثنين والتي خلفت 13 قتيلاً على الأقل.

واتهمت إيران وسوريا إسرائيل بالتخطيط للهجوم، حيث حذرت طهران من “رد جدي”، وقالت جماعة حزب الله اللبنانية القوية المدعومة من إيران إن الهجوم سيقابل “بالعقاب والانتقام”. وقالت إيران أيضًا إنها ستحمل الولايات المتحدة “المسؤولية” بسبب دعمها لإسرائيل.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وفق سي إن إن، في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء: “لا أستطيع التنبؤ بما سيقرر المرشد الأعلى وما سيقرر الحرس الثوري الإيراني فعله أم لا”. “دعوني أوضح أنه لا علاقة لنا بالضربة في دمشق. لم نشارك بأي شكل من الأشكال".

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني امس الاثنين على الغارة التي أودت بحياة قائد كبير في الحرس الثوري الإسلامي محمد رضا زاهدي.

ونقلت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني عن الكنعاني أن "إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات متبادلة وستقرر نوع الرد والعقاب ضد المعتدي".

واتهمت الولايات المتحدة إيران بدعم الهجمات بالوكالة على أهداف أمريكية وغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي يناير، أدى هجوم بطائرة بدون طيار إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في موقع أمريكي في الأردن، وهو الهجوم الذي نسبته الولايات المتحدة إلى جماعة المقاومة الإسلامية في العراق على الرغم من أن الحادث فاجأ طهران وأثار قلق القيادة السياسية هناك، حسبما قال مسؤولون لشبكة CNN في ينايرفي ذلك الوقت، نقلاً عن المخابرات الأمريكية.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العاملين في المجال الإنساني في المطبخ المركزي العالمي الذين قتلوا في غزة بـ “الأبطال”.

ويتواجد بلينكن في باريس ويجتمع مع وزراء الحكومة في العاصمة الفرنسية، كما شارك في مؤتمر صحفي بعد اجتماع في وزارة الخارجية. ودعا إلى "تحقيق سريع وشامل ونزيه".