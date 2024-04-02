الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لأداء اليمين الدستورية.. الرئيس السيسى يصل مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسى يصل
الرئيس السيسى يصل مقر مجلس النواب

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويؤدي الرئيس السيسي، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بمقره الجديد.

تدشين افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية

وتستعد العاصمة الإدارية الجديدة لحدثين تاريخيين، أولهما تدشين افتتاح المرحلة الأولى من المشروع، وثانيهما أنها ستشهد حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثالثة لرئاسة الدولة المصرية، بحضور ومشاركة رؤساء وزعماء وملوك عدد كبير من دول العالم العربي والأجنبي.

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