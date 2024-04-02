توزع المساعدات للمنكوبين فى العالم.. أبرز المعلومات عن منظمة المطبخ المركزى العالمى
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تضمن أبرز المعلومات حول منظمة المطبخ المركزي العالمي، وذلك عقب مقتل 7 من أعضاء فريقها في قطاع غزة خلال غارة جوية إسرائيلية.
منظمة المطبخ المركزي العالمي
- مقرها واشنطن وهي منظمة خيرية غير حكومية.
- تعمل على توزيع المساعدات للمنكوبين في العالم.
- ترجع فكرة تأسيس المنظمة إلى عام 2010.
- تولت بناء الرصيف البحري المؤقت لتفريغ المساعدات.
- قدمت أكثر من 37 مليون وجبة لسكان غزة.
- أرسلت أكثر من 1500 شاحنة مساعدات.
- افتتحت أكثر من 60 مطبخًا مجتمعيًا في أنحاء غزة.
- طالبت إسرائيل بفتح الممرات البرية للمساعدات.