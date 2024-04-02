توزع المساعدات للمنكوبين فى العالم.. أبرز المعلومات عن منظمة المطبخ المركزى العالمى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تضمن أبرز المعلومات حول منظمة المطبخ المركزي العالمي، وذلك عقب مقتل 7 من أعضاء فريقها في قطاع غزة خلال غارة جوية إسرائيلية.

منظمة المطبخ المركزي العالمي