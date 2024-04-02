الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

توزع المساعدات للمنكوبين فى العالم.. أبرز المعلومات عن منظمة المطبخ المركزى العالمى

المطبخ المركزي العالمي
المطبخ المركزي العالمي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تضمن أبرز المعلومات حول منظمة المطبخ المركزي العالمي، وذلك عقب مقتل 7 من أعضاء فريقها في قطاع غزة خلال غارة جوية إسرائيلية.

منظمة المطبخ المركزي العالمي

  • مقرها واشنطن وهي منظمة خيرية غير حكومية.
  • تعمل على توزيع المساعدات للمنكوبين في العالم.
  • ترجع فكرة تأسيس المنظمة إلى عام 2010.
  • تولت بناء الرصيف البحري المؤقت لتفريغ المساعدات.
  • قدمت أكثر من 37 مليون وجبة لسكان غزة.
  • أرسلت أكثر من 1500 شاحنة مساعدات.
  • افتتحت أكثر من 60 مطبخًا مجتمعيًا في أنحاء غزة.
  • طالبت إسرائيل بفتح الممرات البرية للمساعدات.
منظمة المطبخ المركزي العالمي المطبخ المركزي العالمي القاهرة الإخبارية واشنطن منظمة خيرية غير حكومية

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