مراسلة "القاهرة الإخبارية": جهود مصرية أردنية بارزة لإيقاف حرب غزة

قالت أية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الثانية هذا العام، حيث من المفترض أن يتم فيها مناقشة كل الاوضاع بين البلدين والوضع في قطاع غزة.

ونوهت إلى أن المباحثات بين البلدين لم تتوقف منذ بداية الأزمة الفلسطينية، حيث أن مصر والأردن بذلوا جهد واضح من أجل إيقاف العدوان والحرب في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية، المحور الأهم الذي يأخذ من وقت القمة المصرية الاردنية، وكيفية زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب.

وأضافت أن قمة اليوم ستخرج بتوصيات كبيرة من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي، والاستيطان بمدن الضفة الغربية، مشيرة أن هناك جهود لا يمكن إنكارها من قبل الأردن ومصر تجاه القضية الفلسطينية.