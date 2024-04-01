الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خبير بالشأن الإسرائيلى: الفترة المقبلة قد تشهد وجهًا سياسيًا جديدًا فى إسرائيل

أحمد محاميد
أحمد محاميد

قال أحمد محاميد، الخبير في الشأن الإسرائيلي، إن الشارع الإسرائيلي أصبح على دراية كبيرة بما يريده بنيامين نتنياهو، فهو لا يريد تحرير المحتجزين، والعمل بشتى الطرق لإطالة أمد الحرب.

وأضاف "محاميد"، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الفترة القادمة قد تشهد وجها سياسيا جديدا في إسرائيل بديلًا لبنيامين نتنياهو.

ونوه، أن ضغط العائلات يسهم بشكل كبير في التعامل بشكل أكثر جدية خلال المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة، حيث اقتنع الشارع الإسرائيلي أن الحكومة لا تسعى لتحرير المحتجزين.

وتابع، أن التظاهرات التي نشهدها يوميًا في إسرائيل دليل على الرفض لسياسية الحكومة المتطرفة، مؤكدًا أن بيني جانتس ينتظر رد الفعل الجماهيري في إسرائيل من أجل الخروج من حكومة نتنياهو. 

خبير بالشأن الإسرائيلي إسرائيل القاهرة الإخبارية منتصف النهار نتنياهو

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