جمال زقوت لـ القاهرة الإخبارية: غزة تحتاج إلى مستشفيات ميدانية بصورة عاجلة

قال جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، إن ما يجري في غزة هو جريمة حرب وإبادة لشعب أعزل، مؤكدًا أن 70% من الشهداء من النساء والأطفال.

وأضاف "زقوت" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن البيئة الصحية العامة التي تسبب فيها العدوان، ساهمت في انتشار عدد من الأوبئة والأمراض، خاصة مع غياب المياه النظيفة والطعام.

وأشار إلى أن الأمر في غزة يحتاج إلى مستشفيات ميدانية بصورة عاجلة بداية من الشمال وحتى الجنوب، بسبب خروج مستشفيات القطاع عن الخدمة.

ونوه إلى أن الاحتلال يوميًا يرتكب جرائم حرب، وآخرها مجزرة مجمع الشفاء، حيث تم إعدام عدد من الشباب الفلسطيني بداخله، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه الإبادة الحقيقية ونحتاج لتدخل المجتمع الدولي.