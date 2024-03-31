الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز

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شوقى علام: الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص

مفتي الديار المصرية
مفتي الديار المصرية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعات التطرف تدعي أن الإفساد والاقتتال هو تغيير للمنكر، مؤكدًا أن الجماعات ترويج لفكرها عن طريق الدين.

وأضاف "علام"، خلال استضافته ببرنامج "الضفة الأخرى"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعات المتطرفة ترى القوانين الوضعية مقطوعة من الشريعة.

ونوه بأن القوانين الوضعية هي وسيلة لينزل النص الشرعي إلي الواقع، مشيرًا إلى أن الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص وفي كثير من الأحيان النية.

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن أغلب فتاوى المتطرفين تحرم التعامل بين المسلم والمسيحي، مضيفًا أن وثيقة المدينة تؤكد أن مجتمع الرسول كان متعدد المعتقدات.

شوقي علام الضفة الأخرى القاهرة الإخبارية مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام

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