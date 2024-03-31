حياة كريمة يساعد سيدة مصابة بـ"شلل الأطفال" بمبلغ 100 ألف جنيه

استطاع برنامج "حياة كريم"، والمُذاع على فضائية dmc، أن يلمس قلوب المشاهدين خلال حلقة اليوم، حيث التقى الإعلامي أيمن مصطفي، بسيدة مصابة لشلل الأطفال، تعمل بمهنة الخياطة من أجل مساعدة زوجها على المعيشة.

كافأ البرنامج السيدة بمبلغ 100 ألف جنيه دعم وإهداء من مؤسسة حياة كريمة، بالإضافة إلى قلادة المؤسسة كأحد الأبطال في الحياة، نظرًا لجهودها مع زوجها، حيث أكد لها مقدم البرنامج أيمن مصطفي، أن مؤسسة حياة كريمة تسعى إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على كرامة الإنسان.

قالت السيدة إنها تعمل في مهنة الخياطة منذ 6 سنوات وزوجها فلاح باليومية ولديها بنت مريضة، مشيرة إلى أنّ مهنتها تدخل لها يوميًا نحو 250 أو 300 جنيه، وأنها قدمت على قرض من قبل.

" راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى".. هكذا علقت السيدة، سؤال الإعلامي أيمن مصطفى، وخلال الحلقة ظهرت أمامها سيدة أخرى على كرسي متحرك، واشتكت لها من صعوبات الحياة وطلبت مساعدتها فأعطتها 50 جنيهًا، الأمر الذي دفع المؤسسة لتقديم مبلغ 100 ألف جنيه لسداد القرض.