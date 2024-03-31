الأحد 31 مارس 2024
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شوقى علام: قرارات الرسول الدنيوية كانت مبنية على المشورة

مفتي الديار المصرية
مفتي الديار المصرية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن دار الإفتاء أخذت على عاتقها نشر ثقافة السلم والأمان، مؤكدًا أن الإلمام بلغة العرب ضرورة لفهم النص الشريف.

وأضاف "علام"، خلال استضافته ببرنامج "الضفة الأخرى"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التقديس للنص الشرعي انتقل بشكل كبير للفهم، مشيرًا إلى أن جمهور العلماء اتفق أن مفهوم الخلافة من الفرعيات.

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن الخلافة أسلوب لإدارة المجتمع ويتطور عبر الزمان، مؤكدًا أنه ينبغي الأخذ بالعلم في كل أمر يتعلق بأمور الدنيا.

ونوه بأن قرارات الرسول الدنيوية كانت مبنية على المشورة، مشيرًا أن هناك فرقا بين الشريعة وبين الفقه وبين الشريعة وبين الفهم، وبالتالي فهناك الكثير يخلط بين كل هذه المفاهيم.

شوقي علام قرارات الرسول الدنيوية الرسول الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية القاهرة الإخبارية الضفة الأخرى

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