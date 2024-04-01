ولاء السلامين: هناك الكثير من العراقيل التى قد تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك ثلاثة ملفات تم تسليمها للدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، وهي قطاع غزة وإعماره، خطة الإصلاح وخطة الطورائ.

ونوهت "السلامين"، بأن الحكومة الجديدة أرسلت عددًا من الرسائل للشعب الفلسطيني، من خلال الالتزام بنمو الدولة والعمل على استقرار الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني ويعتبر هذا تحديًا كبيرًا للحكومة الجديدة، مؤكدة أن قضية اللاجئين من القضايا المهمة التي سيتطرق لها رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد.

وأضافت، أن هناك الكثير من العراقيل التي قد تواجه الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز ويصادر الكثير من الأموال للسلطة الفلسطينية، وهذا أمر يتربع على قمة مهام الحكومة الجديدة.