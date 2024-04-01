"استهداف صاروخى".. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل انفجار السفارة الإيرانية بدمشق

كشف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، خليل هملو، عن تفاصيل الانفجار الذي استهدف السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، حيث أكد أن حي السفارة الإيرانية من المناطق الحيوية في سوريا.

وأضاف، خلال مداخلة عبر الهواء لبرنامج "مطروح للنقاش"، أن عشرات السيارات دمرت، بالإضافة إلى تدمير مبني للقنصلية الإيرانية دُمر بشكل كامل، مشيرًا أنه لا يبعد عن مكان التفجير 100 متر مستشفي عام.

ونوّه، أنه حتى اللحظة لم تصدر أي بيانات رسمية سواء من سوريا أو إيران، مضيفًا أن التفجير الذي رصد السفارة الإيرانية، لم يتم تدميره بسيارة مفخخة، فهناك استهداف صاروخي تجاه المبني.