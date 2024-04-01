الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"ولعت فيه".. فتاة تنتقم من عشيقها بعد استيلائه على أموالها بالعمرانية

متهمه
متهمه

أجرت نيابة العمرانية، تحقيقات موسعة في واقعة إشعال فتاة النيران في عشيقها انتقاما منه لاستيلائه على أموالها حيث سكبت عليه "جاز" وحرقته حيا، ما أدى لإصابته بعدة إصابات وتم نقله إلى المستشفى يعاني من حروق في أنحاء متفرقة بالجسد. 

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، مفاده إشعال سيدة النار في شخص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية.

 

انتقل العقيد سامح بدوي، مفتش المباحث، على رأس قوة شرطية إلى مكان الواقعة، وعثر على (خليل. م، 42 سنة)، مصاب بحروق بنسبة 60% وحالته حرجة، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

 

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (فاطمة. ج، 46 سنة)، ربطتها علاقة عاطفية به، وسبق حصوله منها على أموال رفض ردها.

 

بعمل الأكمنة اللازمة، قبض عليها واعترفت بارتكاب الواقعة بسبب مماطلة المصاب معها ورفضه إعادة الأموال التي استولى عليها، وقالت نصا: “يا باشا لطش فلوسي خد كل اللي حيلتي وخلاني على الحديدة”، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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