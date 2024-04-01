الإثنين 01 أبريل 2024
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إنفوجراف

خبير: تعديلات قانون المرور الجديد تشمل استحداث سيارات خفيفة تعمل بالغاز الطبيعى

اللواء أحمد هشام
اللواء أحمد هشام الخبير المروري

تحتل تعديلات قانون المرور الجديد قائمة اهتمام المواطنين بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب بشكل نهائي عليها والمقدمة من الحكومة، والتي تستهدف تقنين أوضاع ترخيص التوكتوك والمركبات المهملة ولوحات السيارات، لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، إذ جاءت التعديلات لتتماشى مع زيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير، بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

60 يومًا مهلة لأصحاب السيارات المتروكة 

وقال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن الرئيس السيسي صدق على القرار رقم 17 لسنة 2024 بالموافقة على سحب السيارات المتروكة والمهملة في الشوارع المصرية والتي تسبب إعاقة في حركة المرور وكثافات عالية مما يؤدي لحدوث تراكمات وكثافات مرورية إضافة إلى استخدام تلك السيارات في أعمال إرهابية وإجرامية.  

وأوضح أنه يتم سحب تلك السيارات بعد الاستعلام عن مالكها قبل رفعها وإذا لم يتم الاستعلام عليه يتم وضعها في حضانة المرور وإخطار مالك السيارة بالوسائل الإلكترونية ولمدة 60 يومًا من خلال إعلانه، وفي حالة الحضور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بدفع رسوم حجز وإيواء السيارة ورفعها بالونش وعرضه على نيابة المرور، وأخذ تعهد عليه بعدم ترك السيارة في نهر الطريق ووضعها في أحد الجراجات. 

وأشار إلى أنه إذا حضر قائد السيارة خلال 60 يومًا وأفاد بعدم رغبته في استلام السيارة تعود ملكيتها للدولة ولا يدفع أي رسوم، وإذا لم يحضر مالك السيارة خلال 60 يومًا من إعلانه يتم إيواء السيارة ووضعها تحت تصرف وزارة المالية وتحويل أموالها النقدية إلى خزانة الدولة بعد بيعها في مزادات علنية. 

 

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الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون المرور

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لوحات قديمة وهياكل.. قانون المرور الجديد يحدد مواصفات المركبات المتروكة

 

تقنين أوضاع التوك توك 

وأضاف هشام، أن تعديلات قانون المرور الجديد شملت استحداث سيارات خفيفة تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء بديلًا للتوك توك وتنطبق عليه اللائحة التنفيذية الخاصة بالتوك توك وهي السير في الأماكن غير المخططة وبين القرى والنجوع والأماكن الضيقة دون السير في الشوارع الرئيسية أو الفرعية داخل المدن أو أعلى الكباري وأسفل الأنفاق وهذا القرار ليس إلغاء للتوك توك ولكنه بديلًا له وتحدد الأجرة طبقًا لما هو مقرر للتوك توك بشرط الصلاحية الفنية للتوك توك ويسمح لقيادة السيارات الخفيفة برخصة قيادة خاصة لمالكها طبقا لما هو مخصص بالتوك توك. 

 

تأمين اللوحات المعدنية من التزوير 

وعن المشروع الثالث في تعديلات قانون المرور قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إنها تضمنت زيادة القيمة المادية للوحات المعدنية إلى 600 جنيه بدلًا من 110 نظرًا لزيادة تكاليف المواد الخاصة بصناعة تلك اللوحات، حيث يتم إدخال أحدث المواد في صناعة اللوحات بهدف جعلها لوحات مؤمنة غير قابلة للتزوير. 

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