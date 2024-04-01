طريقة عمل القطايف وهى من الحلويات الشرقية الشهيرة في الوطن العربي.. تعرف إلى طريقة إعداد طريقة عمل القطايف، غتعد طريقة عمل القطايف من الحلويات الشرقية الشهيرة خصوصًا في شهر رمضان الكريم، نقدم لك طريقة عمل عجينة القطايف وتحضيرها بطريقة لذيذة المذاق، حيث تتميز القطايف باللون الذهبي والطعم الشهي.

طريقة عمل القطايف المصرية.. تمد الجسم بالطاقة وهي من الحلويات

القطايف تعمل على إمداد الجسم بالمزيد من الطاقة الحيوي، ولهذا فهي رائع في شهر رمضان لتعويض الطاقة التي يخسرها الصائم طوال فترة الصيام، واليوم نقدم لك طريقة عمل عجينة القطايف المصرية في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج.

طريقة عمل القطايف

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

2-ثلاث أكواب وربع من الماء.

3-واحده ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكونات الحشوة القطايف.

1-كمية من الجوز.

2-كمية من جوز هند.

3-كمية من السكر الأبيض.

4-جبنة بيضاء حلوة المذاق.

5-كمية من القرفة.

مكونات القطر القطايف

1- كوب من الماء.

2-كوبين من السكر الأبيض الناعم.

3-ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

4-شريحة من الليمون الحامض.

طريقة عمل عجينة القطايف

1-يتم المزج بين كل من الدقيق والماء والبيكنج بودر معًا وخلطهم خلطًا جيدًا.

2-يتم الخلط إلى الحصول على العجينة السائلة.

3-يتم وضع صينية على النار المتوسطة الحرارة، وتترك إلى أن تسخن تمامًا.

4-يتم وضع دوائر من العجينة في الصينية، وتترك على الصينية إلى تمام النضج، ثم ترفع وتترك جانبًا إلى أن تبرد.

طريقة تجهيز القطايف

1-يتم تحضير الحشوة، وهذا بتفتيت الجوز جيدًا، ثم إضافة كل من السكر وجوز الهند والقرفة إلى ما سبق ويتم الخلط جيدًا.

2-يتم تحضير حشوة الجبنة وهذا بالمزج بين كل من قطع الجبنة البيضاء الحلوة والقليل من السكر الأبيض الناعم معًا خلطًا جيدًا.

3- يتم أخذ دوائر القطايف واحدة تلو الأخرى، ويتم حشوها إما بحشوة الجوز، أو حشوة الجبنة.

4-يتم إحكام غلق القطايف جيدًا، ثم يتم قلي القطايف في الزيت الساخن فى مقلاة على النار.

5- اغمسي القطايف في القطر البارد.