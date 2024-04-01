الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

طريقة عمل القطايف المصرية.. تمد الجسم بالطاقة

القطايف
القطايف

طريقة عمل  القطايف وهى من الحلويات الشرقية الشهيرة في الوطن العربي.. تعرف إلى طريقة إعداد طريقة عمل القطايف، غتعد طريقة عمل القطايف من الحلويات الشرقية الشهيرة خصوصًا في شهر رمضان الكريم، نقدم لك طريقة عمل عجينة القطايف وتحضيرها  بطريقة لذيذة المذاق، حيث تتميز القطايف باللون الذهبي والطعم الشهي. 

طريقة عمل القطايف المصرية.. تمد الجسم بالطاقة وهي من الحلويات

القطايف تعمل على إمداد الجسم بالمزيد من الطاقة الحيوي، ولهذا فهي رائع في شهر رمضان لتعويض الطاقة التي يخسرها الصائم طوال فترة الصيام، واليوم نقدم لك طريقة عمل عجينة القطايف المصرية في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج.

طريقة عمل القطايف

  1. ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

2-ثلاث أكواب وربع من الماء.

3-واحده ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

 مكونات الحشوة القطايف.

1-كمية من الجوز.

2-كمية من جوز هند.

3-كمية من السكر الأبيض.

4-جبنة بيضاء حلوة المذاق.

5-كمية من القرفة.

مكونات القطر القطايف 

1- كوب من الماء.

2-كوبين من السكر الأبيض الناعم.

3-ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

4-شريحة من الليمون الحامض.

txt

حلويات شهر رمضان بطرق مختلفة.. طريقة عمل القطايف في البيت

 

طريقة عمل عجينة القطايف 

1-يتم المزج بين كل من الدقيق والماء والبيكنج بودر معًا وخلطهم خلطًا جيدًا.

2-يتم الخلط إلى الحصول على العجينة السائلة.

3-يتم وضع صينية على النار المتوسطة الحرارة، وتترك إلى أن تسخن تمامًا.

4-يتم وضع دوائر من العجينة في الصينية، وتترك على الصينية إلى تمام النضج، ثم ترفع وتترك جانبًا إلى أن تبرد.

طريقة تجهيز القطايف

1-يتم تحضير الحشوة، وهذا بتفتيت الجوز جيدًا، ثم إضافة كل من السكر وجوز الهند والقرفة إلى ما سبق ويتم الخلط جيدًا.

2-يتم تحضير حشوة الجبنة وهذا بالمزج بين كل من قطع الجبنة البيضاء الحلوة والقليل من السكر الأبيض الناعم معًا خلطًا جيدًا.

3- يتم أخذ دوائر القطايف واحدة تلو الأخرى، ويتم حشوها إما بحشوة الجوز، أو حشوة الجبنة.

4-يتم إحكام غلق القطايف جيدًا، ثم يتم قلي القطايف في الزيت الساخن فى مقلاة على النار.

5- اغمسي القطايف في القطر البارد.

الحلويات الشرقية طريقة عمل القطايف شهر رمضان الكريم عجينة القطايف القطايف طريقة عمل القطايف المصرية تمد الجسم بالطاقة القطايف المصرية

مواد متعلقة

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي وكيفية تحضير الشربات لطعم أفضل بطرق أسهل

فى دقائق طريقة عمل الكنافة بالمهلبية أفضل من المحلات وبأقل تكلفة

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: الطائرة المسيرة التى ضربت إيلات استهدفت الرصيف العسكرى فى الميناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة