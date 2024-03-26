فى دقائق طريقة عمل الكنافة بالمهلبية أفضل من المحلات وبأقل تكلفة

تعتبر الكنافة بالمهلبية من اكثر الحلويات المميزة خلال شهر رمضان، فاغلبنا يتناول الكنافة بالمهلبية للتحلية خلال شهر رمضان، فتعتبر الكنافة المهلبية من العلامات المميزة خلال شهر رمضان الكريم.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية أفضل من المحلات وبأقل تكلفة

ونوضح فى السطور التالية الطريقة الأفضل فى طريقة عمل الكنافة بالمهلبية، وذلك من أجل الحصول على كنافة مميزة خلال شهر رمضان الكريم خاصة أن هناك بحث بشكل كبير عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن طريقة تحضير الكنافة بالمهلبية وما هى الطريقة الأمثل لتحضير الكنافة بالمهلبية وكيفية تحضيرها بكل سهولة فى المنزل بدون معاناة وبطريقة مضمونة مثل المحلات بالكامل.

فيجتمع كافة المنزل على حب الكنافة بالمهلبية ويميل اغلبنا بتناولها فى المنزل بدلا من شرائها من الخارج خاصة ان ارتفاع الاسعار فى الوقت الحالى تسبب في عدم القدرة على شراء الكنافة والحلويات من المحلات فى الخارج، لذا نوضح طريقة مميزة لعمل الكنافة بالمهلبية فى المنزل دون استغراق الكثير من الوقت.

مكونات عمل الكنافة بالمهلبية

نصف كيلو كنافة

كوب من السمنة

٣ ملاعق سكر مطحون

٣ ملاعق نشا

كوب حليب

نصف كوب زيت

للشربات:

٣ اكواب سكر

٣ اكواب ماء

نصف ليمونة

الطريقة عمل الكنافة بالمهلبية

اطحني الكنافة فى الكبة جيدا حتي تصبح قطع صغيرة للغاية.

ضعي السمنة بعد تسخينها على الكنافة قم ضيفى اليهم الزيت واخلطيهم مع بعض جيدا حتي تتمكني من مزجهم معا لضمان نجاح الكنافة.

ادهني صنية بالسمنة قم ضيفي اليه نصف كمية الكنافة قم ضيفي بعد ذلك المهلبية ويتم تحضيرها من خلال وضع النشا فى نصف كوب ماء وخلطهم جيدا وتسخين اللبن جيدا ثم اضافة النشا الى الحليب وبعد ذلك يتم تقليبهم جيدا ومن ثم القيام بخلطهم معا واضافتهم الى نصف الصنية على الطبقة الأولى من الكنافة.

ثم ضيفي باقي كمية الكنافة مع مراعاة مساوة الوجة جيدا للتأكد من ان وجبه الصينية مظبوط.

وبعد ان تبرد الكنافة ضيفي اليها الشربات الساخن.