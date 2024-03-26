الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

فى دقائق طريقة عمل الكنافة بالمهلبية أفضل من المحلات وبأقل تكلفة

الكنافة
الكنافة

تعتبر الكنافة بالمهلبية من اكثر الحلويات المميزة خلال شهر رمضان، فاغلبنا يتناول الكنافة بالمهلبية للتحلية خلال شهر رمضان، فتعتبر الكنافة المهلبية من العلامات المميزة خلال شهر رمضان الكريم.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية أفضل من المحلات وبأقل تكلفة 

ونوضح فى السطور التالية الطريقة الأفضل فى طريقة عمل الكنافة بالمهلبية، وذلك من أجل الحصول على كنافة مميزة خلال شهر رمضان الكريم خاصة أن هناك بحث بشكل كبير عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن طريقة تحضير الكنافة بالمهلبية وما هى الطريقة الأمثل لتحضير الكنافة بالمهلبية وكيفية تحضيرها بكل سهولة فى المنزل بدون معاناة وبطريقة مضمونة مثل المحلات بالكامل.

فيجتمع كافة المنزل على حب الكنافة بالمهلبية ويميل اغلبنا بتناولها فى المنزل بدلا من شرائها من الخارج خاصة ان ارتفاع الاسعار فى الوقت الحالى تسبب في عدم القدرة على شراء الكنافة والحلويات من المحلات فى الخارج، لذا نوضح طريقة مميزة لعمل الكنافة بالمهلبية فى المنزل دون استغراق الكثير من الوقت.

مكونات عمل الكنافة بالمهلبية

  • نصف كيلو كنافة
  • كوب من السمنة
  • ٣ ملاعق سكر مطحون
  • ٣ ملاعق نشا
  • كوب حليب
  • نصف كوب زيت
  • للشربات:
  • ٣ اكواب سكر
  • ٣ اكواب ماء
  • نصف ليمونة

طريقة عمل الكبدة.. من الوصفات السهلة التي يمكن إعدادها في البيت

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة.. يقدم على المائدة الرمضانية

الطريقة عمل الكنافة بالمهلبية

اطحني الكنافة فى الكبة جيدا حتي تصبح قطع صغيرة للغاية.

ضعي السمنة بعد تسخينها على الكنافة قم ضيفى اليهم الزيت واخلطيهم مع بعض جيدا حتي تتمكني من مزجهم معا لضمان نجاح الكنافة.

ادهني صنية بالسمنة قم ضيفي اليه نصف كمية الكنافة قم ضيفي بعد ذلك المهلبية ويتم تحضيرها من خلال وضع النشا فى نصف كوب ماء وخلطهم جيدا وتسخين اللبن جيدا ثم اضافة النشا الى الحليب وبعد ذلك يتم تقليبهم جيدا ومن ثم القيام بخلطهم معا واضافتهم الى نصف الصنية على الطبقة الأولى من الكنافة.

ثم ضيفي باقي كمية الكنافة مع مراعاة مساوة الوجة جيدا للتأكد من ان وجبه الصينية مظبوط.

وبعد ان تبرد الكنافة ضيفي اليها الشربات الساخن.

الكنافة بالمهلبية الحلويات الكنافة المهلبية طريقة عمل الكنافة بالمهلبية طريقة عمل الكنافة بالمهلبية افضل من المحلات فى دقائق طريقة عمل الكنافة

مواد متعلقة

سحور 2024.. طريقة عمل صينية الخضار بالجبنة الموتزاريلا بطريقة سهلة ولذيذة

أفكار لإفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل حواوشي الفراخ في المنزل

طريقة عمل الكنافة بالمانجو.. بالمقادير كاملة والطريقة مختلفة

الأكثر قراءة

عاجل| "المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت وموعد نقله إلى القاهرة

عاجل| علاقة بايدن وبيبى.. هل تغيّر الموقف الأمريكى تجاه إسرائيل؟

يحييه تامر حسنى.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين حفل كأس عاصمة مصر

وزير التعليم ينعى وفاة نائبه الدكتور محمد مجاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يستقبل قرار مجلس الأمن بـ"عشرات الغارات الجوية"

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟