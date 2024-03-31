الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني "غنينا قصيدة" بمهرجان "هوت دوكس" بكندا

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  يشهد الفيلم الفلسطيني القصير "غنينا قصيدة" للمخرجة آني سكاب عرضه العالمي الأول بمهرجان "هوت دوكس" الدولي للأفلام الوثائقية، الذي يقام بكندا في الفترة من 25 أبريل إلى 5 مايو المقبلين، وهو أحد أهم المهرجانات المختصة في الأفلام الوثائقية عالميًا.

وتلقى الفيلم العديد من منح التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج من مهرجان تورونتو السينمائي الفلسطيني، والمجلس الوطني للسينما في كندا، والمجلس الكندي للفنون، ومجلس تورونتو للفنون، وترينتي سكوير فيديو.

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و"غنينا قصيدة" من إخراج آني سكاب، ويشاركها في التأليف والإنتاج بول لي، ويشارك فيه سيلينا وحنا وآني سكاب، ومن إنتاج كندي فلسطيني أردني مشترك.. والفيلم مَبنِي على طفولة أجيال تتذكر الوطن، كما أنه رحلة المخرجة للتأمل في ألم الفقدان والهجرة القسرية والصدمة العابرة للأجيال الفلسطينية.

 

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جدير بالذكر أن آني سكاب هي مخرجة أفلام ومصورة صحافية مستقلة، تركز أفلامها على قضايا المرأة والهوية والعدالة الاجتماعية.. وتم عرض أول فيلم وثائقي قصير لها بعنوان "فستان هولي" عالميًا بمهرجان "هوت دوكس"، وذهب إلى نحو 48 مهرجانًا، وحاز على 15 جائزة دولية.. وهي أيضا عضو في مجموعة بوريال للتصوير الفوتوغرافي والنساء، وتمثلها شركة صور الشرق الأوسط.

ونُشرت أعمالها الفوتوغرافية في وسائل الإعلام، بما في ذلك هيئة الإذاعة الكندية، ونيويورك تايمز، وذا جلوب آند ميل، ومجلة فالروس، وواشنطن بوست، وبلومبرج نيوز، وإن بي سي نيوز، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

الفيلم الفلسطيني القصير غنينا قصيدة مهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية أهم المهرجانات المختصة في الأفلام الوثائقية عالمي ا منح التطوير والإنتاج تورونتو السينمائي الفلسطيني

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