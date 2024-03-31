الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

"رمضان وسماحة الأديان".. قصر الأمير طاز يستضيف بيت العائلة المصرية (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استضاف مركز إبداع  قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، لقاء لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية برئاسة الدكتور مسعد عويس، ومقررها القس أرميا مكرم، بعنوان "رمضان وسماحة الأديان"، وأدارته الدكتورة ناهد عبدالحميد عضو لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية.

قصر الأمير طاز يستضيف بيت العائلة المصرية

أبرز المشاركين في الندوة

شارك في الندوة، الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة، نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا - الأسقف العام- رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة، الشيخ الدكتور مظهر شاهين - من علماء الأزهر الشريف، الدكتور عبدالله النجار- عضو مجمع البحوث الإسلامية والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبدالفتاح - رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي عضو لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، وبحضور أعضاء لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية.

قصر الأمير طاز يستضيف بيت العائلة المصرية

وعلى هامش الندوة قدم فريق جامعة 6 أكتوبر للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد حسن، بالتعاون مع أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو الدكتور أحمد علاء، مجموعة من الأغاني الدينية والوطنية.

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قصر الأمير طاز يستضيف بيت العائلة المصرية

 

مركز إبداع قصر الأمير طاز صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش بيت العائلة المصرية رمضان وسماحة الأديان

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