الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

باحثة أنثروبولوجيا تكشف أسرار المطبخ الفلسطيني في قصر الأمير طاز..السبت

قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز

 تكشف باحثة الأنثروبولوجيا ماجي حبيب، أسرار المطبخ الفلسطيني، في اللقاء الذي يستضيفه مركز إبداع قصر الأمير طاز، السبت المقبل.

 

ماجي حبيب تكشف أسرار المطبخ الفلسطيني

 

تحل باحثة الأنثروبولوجيا ماجي حبيب، في الخامسة مساء السبت المقبل 2 ديسمبر، في ضيافة مركز إبداع قصر الأمير طاز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بشارع السيوفية بالدرب الأحمر، في لقاء جديد من لقاءات “ع النار” والذي ينظمه بيت المعمار المصري بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة.

 

 تبدأ أمسية أسرار المطبخ الفلسطيني، بحديث عن المطبخ الفلسطيني مع ماجي حبيب باحثة الأنثروبولوجيا وتاريخ الطعام، يليه تقديم لنماذج من الأكل الفلسطيني للحضور، وتختتم الأمسية بفقرة فنية مع كورال "عباد الشمس" والذي تم تأسيسه من قبل الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع القاهرة والذي يقدم بعض من الأغاني التراثية الفلسطينية.

 

كما يتضمن لقاء أسرار المطبخ الفلسطيني، الحديث عن أشهر الأكلات والوصفات في المطبخ الفلسطيني، ووجه التشابه بينه وبين المطبخ والأكلات المصرية، مثل ورق العنب، والملوخية، المخللات بأنوعها، الكنافة النابلسية وغيرها.

 

وحسب الأرشيف الفلسطيني، فأبرز الأكلات لديهم هي اللحوم واللبنية، وهو أرز مطبوخ باللبن مع الفول الأخضر واللفت. 

 

وعن أبرز أسرار المطبخ الفلسطيني، تشير ملفات الأرشيف إلي أن هناك العديد من الأكلات الوطنية المعروفة التي نشأت في مناطق من فلسطين وانتشرت لتصبح أكلات رئيسية معروفة في البلاد العربية، منها الجبن النابلسي، الكبة النابلسية المقلية، الجبن العكاوي، البقلاوة والمبرومة.

 

كما تشكل الفلافل ركن أساسي من أركان أسرار المطبخ الفلسطيني، وهي أحد الأطباق الشعبية الرئيسية في المطبخ الرئيسي وتتشابه مع الطعمية المصرية وتعتبر مشترك بين المطبخين المصري والفلسطيني.

 

ومن أسرار المطبخ الفلسطيني، أيضا المأكولات التي يدخل في تحضيرها العنب والذي تشتهر به مدينة الخليل، لذا دخلت منتجات العنب في الكثير من المأكولات نظرا لكثرة انتشار حقول العنب في الخليل، ومن هذه المأكولات الخبيصة الخليلية، الملبن، الزبيب، مخلل الحصرم، مخلل العنب وورق العنب.  

أسرار المطبخ الفلسطيني باحثة الأنثروبولوجيا ماجي حبيب في ضيافة مركز إبداع قصر الأمير طاز أبرز فعاليات صندوق التنمية الثقافية بيت المعمار المصري الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة

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