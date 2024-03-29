الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

على هامش افتتاح فيصل للكتاب.. وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة فى أتوبيس المكتبة المتنقلة

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

شهدا كلا من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تفقد أتوبيس المكتبة المتنقلة المقام على هامش فعاليات معرض فيصل للكتاب في دورته الثانية عشر والذى افتتح مساء أمس الخميس وتستمر فعالياته حتى 26 رمضان الجاري.

 

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "يمثل معرض فيصل الرمضاني للكتاب، أحد أهم الفعاليات التي تحرص وزارة الثقافة على تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، للوصول بالخدمات الثقافية لشرائح وأعمار مختلفة من الجمهور بشكل عام، ولأبناء وأهالي منطقة فيصل والهرم والأحياء المجاورة لهما بشكل خاص، كما يأتي في إطار تنفيذ خطط الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية".

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كما دعت وزيرة الثقافة، أبناء الجيزة لزيارة المعرض، والاستفادة بما يقدمه من عروض لاقتناء الكتب، إلى جانب البرنامج الثقافي والفني المتميز الذي  الذي يتماشى مع الشهر الكريم".

 

ويشارك في الدورة الجديدة للمعرض عدد من دور النشر المصرية الخاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، منها "الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، المجلس الاعلى للثقافة".

لا يتوفر وصف.

على جانب آخر، قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "تُشارك الهيئة في هذه الدورة بأكثر من 2000 عنوان من إصدارتها في كافة فروع المعرفة، إلى جانب مشاركة مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي تُقدم الكتب بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد إلى 20 جنيه".

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني، يُشارك به فرق: "كورال سلام -بالمركز القومى لثقافة الطفل-، التنورة التراثية، النيل للألات الشعبية -التابعتان للهيئة العامة لقصور الثقافة-، الإنشاد الديني -بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية-، والأراجوز -التابع لصندوق التنمية الثقافية-"، إلى جانب عدد من الورش الفنية المقدمة للطفل بشكل يومي في التاسعة مساءً.

الدكتورة نيفين الكيلاني اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أتوبيس المكتبة المتنقلة عرض فيصل للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين

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