الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان الدورة 12 من معرض فيصل للكتاب (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتابّ، والتي تستمر حتى 26 رمضان الجاري. 

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "يمثل معرض فيصل الرمضاني للكتاب،  أحد أهم الفعاليات التي تحرص وزارة الثقافة على تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، للوصول بالخدمات الثقافية لشرائح وأعمار مختلفة من الجمهور بشكل عام، ولأبناء وأهالي منطقة فيصل والهرم والأحياء المجاورة لهما بشكل خاص، كما يأتي في إطار تنفيذ خطط الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية".

كما دعت وزيرة الثقافة، أبناء الجيزة لزيارة المعرض،  والاستفادة بما يقدمه من عروض لاقتناء الكتب، إلى جانب البرنامج الثقافي والفني المتميز الذي  الذي يتماشى مع الشهر الكريم".

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غدا.. وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض فيصل للكتاب


ويشارك في الدورة الجديدة للمعرض عدد من دور النشر المصرية الخاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، منها "الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، المجلس الاعلى للثقافة".

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "تُشارك الهيئة  في هذه الدورة بأكثر من 2000 عنوان من إصدارتها في كافة فروع المعرفة، إلى جانب مشاركة مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي تُقدم الكتب بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد إلى 20 جنيه".

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني، يُشارك به فرق: "كورال سلام -بالمركز القومى لثقافة الطفل-، التنورة التراثية، النيل للألات الشعبية -التابعتان للهيئة العامة لقصور الثقافة-، الإنشاد الديني -بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية-، والأراجوز -التابع لصندوق التنمية الثقافية-"، إلى جانب عدد من الورش الفنية المقدمة للطفل بشكل يومي في التاسعة مساءً.

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نيفين الكيلاني اللواء أحمد راشد فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض فيصل الدكتور أحمد بهي الدين 2000 كتاب من اصدارات الهيئة العامة للكتاب

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