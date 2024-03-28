فى عدد أبريل من "الثقافة الجديدة".. حكمة الرومى والألغاز الشعبية بصعيد مصر

صدر العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة، عدد أبريل 2024، التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويترأس تحرير المجلة الكاتب الصحفي طارق الطاهر الذي يكتب في افتتاحيته لهذا العدد بعنوان "سمير الفيل.. وجائزة الملتقى" بمناسبة فوز الروائي والقاص سمير الفيل بجائزة الملتقى للقصة القصيرة وهي الجائزة التي ترعاها جامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت.

نقرأ في هذا العدد ملف العدد بعنوان: "حكمة الرومي في عشق الذات الإلهية" لخليفة عبد الحكيم ترجمة: هاني السعيد، وفيه يقدِّم المترجم ملفًا عن حكمة جلال الدين الرومي في عشق الذات الإلهية؛ خطَّه بالأردية المفكر الباكستاني خليفة عبد الحكيم، وينطلق فيه من أن "العرفان الحقيقي هو معرفة الذَّات، ويمكن أنْ تحصل بهذه المعرفة معرفةُ الآفاق، بل ومعرفة الله".

كما كتبت مي نجيب تقريرًا عن تحسين الخطوط العربية بعنوان "تاريخ حافل لمدرسة مصرية ذات طابع فنى أصيل"، وفي باب "تراث" نقرأ "زفة الحناء فى موالد الأولياء" لأحمد فوزى حميدة، وكتب علاء مصري النهر مقالًا بعنوان "مقال المسجد الأقصى وقبة الصخرة تحت وطأة الفرنج".

أما في باب رحلة فكتب طارق الطاهر عن انطلاق جائزة الدوحة للكتاب العربي، مبرزًا أهمية الجائزة للكتاب العرب، وواصفًا التطور الذي وصلت إليه قطر على مستويات عدة.

ويستكمل محمد جبريل بابه "على البحري" بمقال عنوانه "أحلام هؤلاء المبدعين".

كما يضم العدد إشراقات إبداعية تنوعت بين القصة القصيرة وشعر الفصحى والعامية، لعدد من المبدعين، هم: نصر عبد الرحمن، عبد السلام إبراهيم، أيمن عبد السميع حسن، حاتم بشر، عبادة عشيبة، عصام مهران، هدى العجيمي، يوسف أحمد حامد، محمد رجب عباس، الشيماء رجب، إبراهيم فوزي، جابر بسيوني، محمد عبد الستار الدش، حسين القباحي، محمد حلمي حامد، ناجي عبد اللطيف، مديحة مندي.

وفي باب كتب نقرأ "الفسطاط وأبوابها"، و"الشيخ أحمد عبد الغني جامع العدودة القبطية والأمثال الشعبية المسيحية" لفتحي أبو المجد، و"ناس من الماس ما بين ضبط المصطلح ونضج المفارقات" لفرج مجاهد عبد الوهاب، و"عمق البصير في "خلق ليطير" لعايدي علي جمعة، "صباح 19 أغسطس" بين سيرة التاريخ وتاريخ السيرة لعيد صالح، و"يوم آخر للقتل" الرصاصة التي انطلقت باتجاه الريف المصري" لرضوى الأسود، و"الكتابة بوصفها فعل مقاومة ودعوة للجمال" لرمضان بسطاويسي محمد، و"إشراقية العارف" أنوار إلهية فى قلب الإنسان" لمحمود وجيه، و"الروائى العدّاء.. قراءة في مذكرات هاروكي موراكامي" لمحمد إقبال سويدي.

وفي الدراسات نطالع: "عائد إلى حيفا" رواية خلدت غسان كنفاني في السينما والتليفزيون والمسرح" عبداتى بوشعاب، و"قصيدة النثر وعلاقتها بالكمومية" حسن حلمي عبد الغني.

أما في باب الترجمة فنطالع: "المكتبات السوداء.. صراع عرقي جديد" و"حوار مع الشاعر الفلسطيني فادي جودة" أجرته: آريا إيبر – ترجمته: رفيدة جمال ثابت، و"كلوديا دوراستانتي: بعد المعاناة الشديدة يأتي الشعور بالأريحية والرضا" حوار: ميا كوليران ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم، و"دستوبيا الكاتب الدنماركي سفين هولم" لجيف فاندرمير – ترجمة: مجدى عبد المجيد خاطر، و"لوحة البعوض الراقص وعالم الطيور" قصتان للصينية: آن شى ليو – ترجمة: إيرينى حنا، واستعادة: نجاتي صدقي لجمال المراغي.

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم، نقرأ: إبراهيم الحسيني: نحتاج للتشبث بالهوية العربية بكل روافدها، حوار: رانيا هلال، وكتب حارص عمار النقيب "الألغاز الشعبية فى صعيد مصر"، ومحمد كمال "رنين الانشطار حول أبيار النور فى معرض "يوم آخر"، وكتبت ماريان فخري "صراع المرأة السودانية بين الأبوية والمظلومية في "وداعًا جوليا!" وعبد الهادي شعلان "ارتعاشة المصابيح تحقق الحلم في "الحجرة"، وكتب وليد الخشاب "عنبر" تربح "المليون".. من رينيه كلير إلى أنور وجدي".

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها نخبة من الكتاب والمبدعين المصريين والعرب، هم: محمد عبد الباسط عيد، محمد مشبال، سمير الفيل، عبيد عباس، ناهد صلاح.

يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.