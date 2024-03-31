الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نورة الحلقة 20.. الكابوس يهاجم "نورة" مرة أخرى وقطتها تشاركها المشكلة

المسلسل الكرتوني
المسلسل الكرتوني نورة

تناولت الحلقة العشرون من المسلسل الكرتونى نورة، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، عودة الحلم مرة أخرى لنورة خلال فترة نومها، وهو الذي يشهد كسر كأس البطولة التي تفوز بها، وأكثر ما يزعجها في هذا الحلم هو بحثها عن الشخص الذي يقوم بهذه الفعلة، وهو شخص لا يريد لها الخير، وقامت نورة بالتحدث مع قطتها لوليتا، لنقل مشاعرها إليها من هذا الحلم الذي يراودها كل فترة.

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المسلسل الكرتوني نورة

القنوات الناقلة للمسلسل الكرتوني نورة 

ويعرض المسلسل الكرتوني نورة على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

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المسلسل الكرتوني نورة

قصة المسلسل الكرتوني نورة 

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهي رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية في حياتها بالمسلسل، من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلي بشكل كبير، خاصة أنه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل في حال وقوعه في مشكلة ما، في المسلسل الكرتوني نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات في مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال، يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

شارك في تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، وإشراف على الدراما سماح أبو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذي محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، أحمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

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