التحقيق فى العثور على جثة غريق بمياه النيل بالجيزة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية جثة غريق من مياه النيل بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة طافية بمياه النيل بمنطقة البدرشين جنوب المحافظة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وتبيَّن أنها لعاطل في عقده الثالث بحوزته كمية من الأستروكس المخدر ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.