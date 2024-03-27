"جثة في المعادي و50 جنيه".. القصة الكاملة لقتل عاطل صديقه في دار السلام

خلاف على 50 جنيها كان سببا في جريمة بشعة في نهار رمضان وقبل الفطار بدقائق عندما مزق عاطل جسد صديقه بسبب الخلافات المالية.

تفاصيل الحادث

بداية الواقعة تأتي بسبب وجود خلاف مالي بين الضحية والمتهم دفعه لمشادة كلامية تطورت لمشاجرة انتهت بطعن المتهم صديقه بـ«مفك» ليفارق الأخير الحياة قبل إسعافه، ويلقي جثته في الشارع ويفر هاربًا.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم أن مشادة كلامية حدثت بينه وبين صديقه بسبب خلاف على 50 جنيهًا، وأن الأمر تطور بينه وبين المجنى عليه فأخرج المفك من ملابسه وسدد طعنة نافذة لصديقه دون أن يدرى أنها ستُنهى حياته، فسقط الأخير على الأرض.

وجاء في مناظرة الجثة أنها لشاب ذكر في العقد الرابع من العمر مصاب بطعنة نافذة في الصدر أسفرت عن نزيف دموي غزير أسفر عن الوفاة وتوقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، فقررت النيابة تشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالى بمشاجرة وقتيل فى منطقة حدائق المعادى، وتم تشكيل فريق بحث انتقل لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة مقتل شاب فى العقد الثالث من العمر به أثر طعن بـ«مفك» تسبب فى الوفاة.



وتبين من كاميرات المراقبة، أن المتهم قام بتسديد طعنة للضحية مستخدمًا «مفك» كان بحوزته بسبب خلاف مالى على 50 جنيهًا.

جرى ضبط المتهم، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.