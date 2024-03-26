تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الجيزة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص به آثار حروق أسفل الطريق الدائري.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص أسفل الطريق الدائري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شخص به آثار حروق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.