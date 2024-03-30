السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار جديد ضد طالب دهس حارس عقار خلال عبوره الطريق بالمقطم

حبس
حبس

جددت نيابة جنوب القاهرة، حبس طالب متهم بدهس حارس عقار في أثناء عبوره الطريق بالمقطم، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الحادث تمهيدا لتفريغها.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور (حارس عقار) اصطدمت به سيارة ولاذت بالفرار، ونتج عن ذلك إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته، بالانتقال والفحص تبين أن أثناء عبور حارس عقار مقيم بدائرة القسم، اصطدمت به سيارة ولاذت بالفرار، ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه  التي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة جنوب القاهرة حبس طالب المقطم كاميرات المراقبة حارس عقار

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